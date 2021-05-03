شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث عند مستوى 2.159 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 2.25 ريال، كما تعكس المؤشرات الفنية استمرار الاداء السلبي للسهم، حيث اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 2.05 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.25 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.12 وبين مستوى المقاومة هو 2.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط