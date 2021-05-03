شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 9.405 ريال، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ظهور ضغوط بيعية قد تهبط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 9.20 ريال كمستوى اول ثم 8.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط