شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.477 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 1.50 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price ROC" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.45 ريال كمستوى اول ثم 1.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.53 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط