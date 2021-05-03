شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق عند مستوى 42 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 43.50 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما نتوقع معه امكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 39.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 41 وبين مستوى المقاومة هو 43 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط