شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يواصل جني ارباح -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 100 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 90 فلس كمستوى اول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 96 فلس وبين مستوى المقاومة هو 102 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط