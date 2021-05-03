شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال امس الاحد ليغلق عند مستوى 54.30 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 52 فلس، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 57 فلس كمستوى اول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 52 وبين مستوى المقاومة هو 57.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد