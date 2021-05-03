شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 641 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 635 فلس كمستوى اول ثم 610 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 639.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 643.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط