شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 622 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 610 فلس، كما نلاحظ ظهور اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 660 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 620 وبين مستوى المقاومة هو 630 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد