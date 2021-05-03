شكرا لقرائتكم خبر عن السورية (KSHC) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 34.70 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 33.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 36.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط