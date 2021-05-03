شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الخميس -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 6670 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 6750 نقطة كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,649 بينما مستوى المقاومة هو 6,682 نقطة