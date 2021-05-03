شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10906 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل الى 10800 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,866 بينما مستوى المقاومة هو 10,930 نقطة