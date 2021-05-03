مقتل 16 عسكرياً وفقدان آخر في كمين غرب النيجر

نيامي -(أ ف ب)

قتل 16 عسكرياً وفقد آخر في غرب النيجر في كمين نصبه السبت، مسلّحون لدورية للحرس الوطني في منطقة تيليا بمقاطعة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية مساء الأحد.

وقال الأمين العام لحكومة مقاطعة تاهوا إبراهيم ميكو في تصريح عبر التلفزيون العمومي: «رجالنا وقعوا (السبت) قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 بتوقيت جرينيتش) ضحية كمين نصبه قطّاع طرق مسلّحون في منطقة تيليا. حصيلة هذا الهجوم الجبان هي 16 قتيلاً و6 جرحى ومفقود واحد».