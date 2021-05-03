نتنياهو يواجه طريقاً مسدوداً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بنيامين نتنياهو وصل إلى طريق مسدود على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، إذ لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أيام على نهاية المهلة القانونية الممنوحة له، في وقت تسود خلافات كثيرة بين أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو (كتلة التغيير)، التي تطرح مطالب متناقضة، في حين يدرس حزب الليكود طرح مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، خلال اجتماع رئاسة الكنيست اليوم الاثنين، بهدف إدخاله إلى أجندة الكنيست قبل نهاية مهلة تكليف رئيس الحكومة،عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة، بينما تعالت أصوات في الكنيست للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الجرمق.

وتناقضت التقديرات حيال ما إذا كان نتنياهو سيطلب من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمديد تفويضه بتشكيل حكومة، في أعقاب الحادث المأساوي في جبل الجرمق، ليل الخميس – الجمعة الماضي. ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان» عن قيادي في الليكود قوله : يوجد ارتباك في حزب الليكود حيال طلب تمديد المهلة لبعضة أيام.

ويبدو أن هذا الارتباك في الليكود نابع من أن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، لم يعلن حتى الآن عن موقفه، وما إذا كان سينضم لحكومة يشكلها نتنياهو أم أنه سيواصل المفاوضات في محاولة لتشكيل حكومة في المعسكر المناوئ لنتنياهو. ففي حال قرر نتنياهو طلب تمديد المهلة، يتعين عليه أن يقنع ريفلين بوجود احتمال جدي لتشكيل حكومة، مثل أن يعلن بينيت أنه سينضم إليه. وفي حال لم يطلب نتنياهو تمديد المهلة، يتوقع أن ينقل ريفلين التكليف بتشكيل حكومة إلى رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، كونه حصل على أكبر عدد من التوصيات بعد نتنياهو.

وفيما نفت مصادر في مكتب رئيس الكنيست، ياريف ليفين، طرح مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة للتصويت اليوم، نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أمس الأحد، عن جهات سياسية رفيعة مقربة من نتنياهو قولها إنهم يدرسون طرح مشروع القانون بجدية، قبل ثلاثة أيام من نهاية مهلة التكليف.

إلى ذلك، طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث المأساوي في جبل الجرمق، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، والذي لقي فيه 45 شخصاً مصرعهم، ووسط تعالي شبهات بتقصير من جانب عدة جهات، خاصة الشرطة، إلى جانب أعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي ومن دون أي تصاريح في المكان الذي يعتبر مقدساً لدى الحريديين. (وكالات)