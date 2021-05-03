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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البريد السعودي (سُبل) المهندس آنف أبانمي، دشن، الفروع الجديدة للبريد، التي تحمل الهوية الجديدة وتم تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين بالرياض.

وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الالكترونية وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

ويضم الفرع جهاز انتظار تفاعلي للعملاء وجهاز تقييم للخدمات المقدمة ووسائل دفع متعددة إضافة لعدد من المرافق الأخرى مثل، متجر سبل الذي سيقدم المستلزمات البريدية للعملاء، وركن التغليف، وركن الخدمات المالية بالشراكة مع البنك العربي الوطني، وركن تمويل الشركات و الأفراد مع مرابحة مرنه، وركن رقمي للأعمال المصرفية ، كما يتيح الفرع لعملائه العديد من الخدمات الإضافية ومن أبرزها خدمة الاستلام عبر السيارة، والشاشات الدعائية لأبرز المنتجات، وكذلك منطقة الخدمات والتي تعمل على مدار الساعة كمحطة الطرود.