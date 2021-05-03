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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالي (متمم) يعقد اليوم الاثنين لقاء افتراضيا بعنوان (إدارة المخاطر ودورها في تمكين المنظمات)، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية.

ويشارك في اللقاء عدد من المختصين في مجال إدارة المخاطر وهم: الدكتور محمد آل عباس عضو مجلس الشورى، وعبدالله العريفي نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك البلاد، والمهندس نبيل العوفي مدير عام الإدارة العامة لإدارة المخاطر بوزارة المالية، وتدير اللقاء الإعلامية إزدهار علاف.

ويناقش ضيوف اللقاء عدة محاور تتمثل في أسس إدارة المخاطر ومبادئها الأساسية، والتطرق إلى المراحل التطويرية لإجراءات إدارة المخاطر، كما يسلط الضوء على كيفية تقييم المخاطر التشغيلية والاستراتيجية، من حيث الأهداف والأهمية، بالإضافة إلى عوامل نجاح إدارة المخاطر في الجهات والمنظمات داخل المملكة.

ويأتي اللقاء مع تزايد الاهتمام في القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص، وتجاوبا مع الأحداث المتغيرة على الصعيد المحلي والدولي.