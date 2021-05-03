تفاهم بين «السودة للتطوير» وأمانة عسير لتنظيم الأنشطة التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام المدني مذكرة تفاهم مع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، لتعزير التعاون بين الجهتين في تنظيم الأنشطة التجارية.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم إصدار رخص البناء ومزاولة الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تحديد المناطق المطروحة من قبل الأمانة للاستثمار، والتنسيق في شأن المتطلبات الفنية لتنفيذ المشروعات الخدمية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للسياحة وتعزز التنمية للمواطن في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن الأمانة تعد شريكا محوريا في تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير السودة ورجال ألمع لتصب بالتالي في خدمة أهداف رؤية 2030 المعنية بتطوير الوجهات السياحية في المملكة.

من جهته أشار أمين منطقة عسير إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود المشتركة بين الجهتين والتي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيزا لجودة الحياة، وأشاد الحميدي بالأعمال التطويرية التي تقوم بها شركة السودة للتطوير والجهود التي من شأنها أن تعزز الحركة السياحية والتنمية والرقي للمنطقة والمواطن.

يذكر أن (السودة للتطوير) شركة مساهمة محدودة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع.