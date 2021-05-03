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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطواتك الأولى في تحقيق مشروعك التجاري، عنوان ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عن بعد. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها نورة الراشد، مرحلة توليد الأفكار، ومرحلة تقييم الفكرة، بالإضافة إلى مرحلة خطة العمل، ودور بنك التنمية الاجتماعية في تمويل المشروعات والبرامج.



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