إلزام المقاولين بأوقات محددة للبناء لخفض الضوضاء في الأحياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ محافظة جدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية التي تم إقرارها أخيرا، اعتبارا من شوال المقبل، إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأكدت التنظيمات ضرورة الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، إلى جانب أن يكون الوقت الكامل لأعمال البناء خلال الفترة من 6 صباحا إلى 6 مساء من الأحد إلى الخميس، والسبت من 1 ظهرا حتى 6 مساء، في حين لا يسمح بالعمل الجمعة، فيما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ90 ديسيبلا، لتكون من 9 صباحا إلى 5 مساء، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وألزمت التنظيمات الجديدة المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، فيما سيتم مراجعة تلك التنظيمات بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير.







بدء التطبيق: شوال 1442



الهدف: الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية



أوقات أعمال البناء: من الأحد إلى الخميس 6 صباحا إلى 6 مساء



السبت : 1 ظهرا حتى 6 مساء



الجمعة: لا يسمح بالعمل



الأعمال التي تنتج ضوضاء عالية من 9 صباحا إلى 5 مساء



ضوابط إلزامية للمقاولين: