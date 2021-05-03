الاقتصاد

البريد: إعادة تغذية ماكينات الصراف الآلي بالمحافظات لإتمام صرف المعاشات

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القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن لجنة متابعة إجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت اقبالاً كبيراً من المواطنين علي ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي ترتب عليه نفاذ النقدية من جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية في أقل من ساعة، و تم اصدار توجيهات بإعادة تغذية جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية لإتمام عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات للمواطنين علي أكمل وجه.

 

 

جدير بالذكر، أن الهيئة القومية للبريد قد اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية، حيث إنه تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي علي مستوي الجمهورية خلال فترة العطلة، وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب علي مستوي الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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