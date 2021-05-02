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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وافق على تعيين منصور بن ماضي رئيسا تنفيذيا للصندوق.

وأوضح ابن ماضي أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامنا مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم.

وقال «إن الهدف في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي (القرض المدعوم)، وفق استراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الأداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.