إحالة مشتبهين للنيابة تلاعبا بأسهم 49 شركة عبر «رنو الهامورة»

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وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن التلاعب تم عبر إدخال المشتبه بهما أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، وإدخال أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، وقيامهما بالتداول شراء على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الالكتروني (رنو الهامورة) في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ونفذت تلك المخالفات على أسهم 49 شركة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علما بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للعموم على موقعها الالكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
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