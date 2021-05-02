شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: إنجازات رؤية 2030 أسهمت في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي الدكتور توفيق الربيعة أن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية ضمن رؤية المملكة 2030 ومن بينها القطاع الصحي أسهمت بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة، مبينا أن هذه الإنجازات جاءت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة دقيقة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وأوضح الربيعة خلال جلسة حوارية بعنوان (رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل)، مساء أمس الأول، بمشاركة وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد الجدعان، والمستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري، أن برنامج تحول القطاع الصحي الذي أقر في نهاية العام 2019، يستهدف الخدمات الصحية كافة، في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى كل الجهات ضمن منظومة الخدمات الصحية مثل: هيئة الغذاء والدواء، وهيئة التخصصات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر، وغيرها من القطاعات تحت منظومة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية، بحيث تكون الخدمات متوفرة للجميع بسهولة وكفاءة عالية لتعزيز الوقاية من الأمراض.

وقال «إن برنامج التحول الصحي يقوم على تطوير الخدمات الصحية للجميع، عبر حصول من يعمل في القطاع الخاص على تأمين صحي مغطى من خلال القطاع، وبقية المواطنين سواء من الموظفين الحكوميين أو غيرهم، وسيكون لهم تغطية تأمينية من خلال التجمعات الصحية، التي ستقوم على تقديم خدمات صحية بتكامل للجميع».

وأضاف «إن كل مواطن سيكون مرتبطا بتجمع صحي مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الخدمة الصحية له بكل سهولة، من خلال الاتصال، لضمان إبقاء الإنسان بصحة جيدة»، مشيرا إلى أن البرنامج الصحي يقدم خدمة صحية استباقية لتشمل جميع المواطنين.

أبرز الأرقام التي ذكرها رؤساء لجان برامج تحقيق الرؤية

توفيق الربيعة







150 ألف موعد يوميا عبر تطبيقي (موعد وصحتي)



140 ألف شخص يستفيدون يوميا من خدمة (مركز الاتصال 937)



30 ألف موعد لفحص كورونا و60 ألف نتيجة ترسل للأشخاص يوميا



200 ألف شخص يسجلون يوميا لأخد مواعد للقاحات كورونا



30 ألف وصفة تصرف يوميا من الصيدليات التجارية المشتركة مع الصحة



أحمد الخطيب





60 مليار ريال ميزانية برنامج جودة الحياة



130 مشروعا يعمل عليها البرنامج



10 آلاف فعالية ترفيهية تم تنفيذها



100 ألف وظيفة في القطاع السياحي



1000 شركة صغيرة ومتوسطة بقطاع الترفيه



محمد الجدعان





400 مليار ريال وفرت بسبب كفاءة الإنفاق الحكومي



400 % زيادة في المستثمرين بعد انضمام المملكة للمؤشرات الدولية



150 مليار ريال أموال إضافية دخلت للسوق



30 % إلى 33 % مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي



محمد التويجري