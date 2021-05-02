شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم.. مكاسب متفاوتة ومشتريات هادئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على نار هادئة، نجحت الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب متفاوتة في مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة ب«القيادية» في العقار والبنوك والاتصالات، وعلى وقع شراء مؤسساتي متواضع نسبياً، نظراً لحالة الترقب المتواصلة لباقي نتائج الشركات الفصلية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.5% بدعم رئيسي من أسهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«العالية القابضة»، بينما قاد سهم «إعمار» مؤشر سوق دبي للارتفاع 0.71% وسط صعود جماعي لأسهم القطاع العقاري في السوق.

وأظهرت بيانات الأسواق توجهاً للمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 28.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.43 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و13.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وحصدت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.016 مليار درهم، منها 929.4 مليون درهم في سوق أبوظبي و87.45 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5% عند مستوى 6076.84 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 0.54% مدفوعاً بارتفاع «أبوظبي الأول» 0.84% رغم نزول «أبوظبي التجاري» 0.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.94% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الاستثمار 0.16% مع صعود «العالمية القابضة» 0.2% رغم هبوط «إشراق» 0.64% و«الواحة كابيتال» 0.86%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.64% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 0.36% و«أدنوك للتوزيع» 0.8% مع استقرار «طاقة» من دون تغيير. وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.15% متأثراً بانخفاض «الدار» 0.28%.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.71% إلى مستوى 2624 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وصعد قطاع العقار 2.79% مع صعود «إعمار العقارية» 2.94% و«إعمار للتطوير» 3.63% و«إعمار مولز» 3.26% و«الاتحاد العقارية» 1.13% و«ديار» 1.87% و«داماك» 1.6%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.48% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.64% و«شعاع كابيتال» 0.31%، فيما استقر «دبي المالي» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.4% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.22% و«الإمارات دبي الوطني» 0.8%.

وهبط قطاع النقل على نحو طفيف للغاية بنسبة 0.02% مع هبوط «الخليج للملاحة» 0.9% .

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 24.37 مليون درهم مغلقاً عند 3.84 درهمم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» ب341.6 مليون درهم مغلقاً عند 14.36 درهم.

وسجل «أملاك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.88% مغلقاً عند 0.247 درهم، بينما سجل «آن ديجتال سيرفسس» التراجع الأكثر بنسبة 3.78% إلى مستوى 0.127 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «رأس الخيمة للدواجن» بنسبة 14.94% مغلقاً عند 1.77 درهم، بينما كان في مقدمة الأسهم المتراجعة «أركان» بنزوله 2.83% ليغلق عند 0.791 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 99.6 مليون درهم محصلة شراء. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 99.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 20.6 مليون درهم محصلة شراء .

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 20.6 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 28.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.43 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و13.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.