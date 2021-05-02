58 % من المسـتثمرين في الإمـارات يخططـون لزيـادة شـراء الأسـهم

دبي:”الخليج 365”

يواصل المستثمرون الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنهم يدرسون تخصيص المزيد للاستثمار بالأسهم، وفقاً لاستطلاع آراء المستثمرين ربع السنوي الذي أجرته UBS والذي شمل المستثمرين من الأفراد وأصحاب الأعمال على مستوى العالم.

تشكل الأصول النقدية 22% من محافظ المستثمرين من الأفراد عالمياً، بتراجع قدره 3 نقاط مئوية فقط منذ سبتمبر 2020. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسب الأصول النقدية يتناقض مع التطورات الإيجابية في الأسواق والاقتصاد خلال ذلك الإطار الزمني، بما في ذلك انتعاش الأسهم وإطلاق اللقاحات وتحسن المؤشرات الاقتصادية. بيد أن 41% من المستثمرين يدرسون زيادة نسبة الاستثمار بالأسهم في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 12% ممن يعتزمون خفضها و47% ممن يرغبون في الإبقاء على محافظهم كما هي.

في دولة الإمارات، يظهر هذا الاتجاه بشكل أكثر وضوحاً؛ حيث صرح 58% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفكرون بزيادة الأسهم في محافظهم الاستثمارية، كما ارتفع متوسط الحيازات النقدية للمستثمرين الإماراتيين 9 نقاط مئوية منذ سبتمبر من العام المنصرم، ليبلغ حالياً 26%.

قال توم ناراتيل، رئيس UBS لمنطقة الأمريكيتين والرئيس المشارك في UBS العالمية لإدارة الثروات: «لا تزال الأصول النقدية للمستثمرين أعلى بكثير من الأصول المعتادة الموصى بها، لاسيما في ظل البيئة الحالية للأسواق والأوضاع الاقتصادية؛ لذا فمن المشجع أنهم يتطلعون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم. بيد أنه في حالة ارتفاع التضخم، فسوف تتآكل قيمة النقد فعلياً؛ لذلك سيضطر المستثمرون إلى البحث عن فئات أصول أخرى للمساعدة في تحقيق أهدافهم المالية».

وصرح إقبال خان، رئيس UBS لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس المشارك في UBS العالمية لإدارة الثروات قائلاً: «يسعدنا أن نرى المستثمرين يذكرون الاستثمارات المستدامة والمواضيعية من بين أفضل الفرص المتاحة لهم. ومع زيادة انتعاش الأسواق، نرى أن هذه المجالات ستظل وسيلة مهمة لتنويع المحافظ بعيداً عن مخصصات الأسهم والسندات التقليدية».

ومن جهته، قال علي جانودي، رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في UBS: «يرى أغلب المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة فرصاً استثمارية في الصناعات التي تتحول عبر التكنولوجيا. نحن نتفق ونعتقد أن قطاعات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا المالية والصحية ستكون الرابح الأكبر على المدى الطويل».

وبشكل عام، يشعر 69% من المستثمرين بالتفاؤل بشأن اقتصاد منطقتهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مقارنة بـ 60% في الاستطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر. وقد عبر 70% منهم عن تفاؤلهم بشأن توقعات سوق الأسهم للأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 61% في الاستطلاع السابق.

وأبدى 80% من أصحاب الأعمال تفاؤلاً بشأن أعمالهم الخاصة على مدى 12 شهراً، مقارنة بـ 72% قبل ثلاثة أشهر. ويخطط 37% منهم لتوظيف المزيد من العاملين، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية، مقارنة بـ 13% ممن يستعدون لتقليص حجم التوظيف، بانخفاض قدره أربع نقاط مئوية.

ويرى المستثمرون وأصحاب الأعمال على مستوى العالم أن إدارة بايدن جاءت كقوة دافعة للتوقعات العالمية على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويعتقد 64% منهم أن لهذه الإدارة تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد العالمي، وذكر 60% منهم أنها ستدعم الأسواق العالمية، في حين أشار 57% منهم إلى أنها ستعمل على تحسين مواردهم المالية الشخصية، بينما يرى 54% من أصحاب الأعمال أنها ستمثل دفعة قوية لشركاتهم.

الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفعت ثقة المستثمرين الأمريكيين في اقتصادهم مقارنة بالمناطق الأخرى؛ حيث أعرب 70% منهم عن تفاؤلهم مقارنة بـ 52% قبل ثلاثة أشهر، مما يجعل المستثمرين الأمريكيين الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم.

كما ارتفع معدل تفاؤلهم بشأن الأسهم بشكل ملحوظ، من 59% إلى 71%. ويتوقع 61% من المستثمرين الأمريكيين ارتفاعاً في التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع المناطق.

أمريكا اللاتينية

ما يزال معظم مستثمري أمريكا اللاتينية يشعرون بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الأسهم (61%) وبشأن اقتصادهم (60%)، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة التي تحول دون انتعاش المنطقة. ويتوقع 50% منهم ارتفاعاً في التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي ثالث أعلى نسبة عالمياً.

أوروبا

ازدادت ثقة المستثمرين الأوروبيين خارج سويسرا في اقتصاد منطقتهم وفي سوق الأسهم. وبوجه خاص، أبدى 73% منهم تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم، وهي أعلى نسبة عالمياً. هذا إلى جانب أن المستثمرين المقيمين في المنطقة هم الأقل ميلاً لامتلاك أكثر من 10% نقداً، ويشكلون 53% فقط من إجمالي المشاركين في الاستطلاع.

سويسرا

قفزت توقعات المشاركين السويسريين بشأن اقتصادهم بنسبة الربع؛ حيث عبر 57% من المستثمرين عن تفاؤلهم مقارنة بـ 45% قبل ثلاثة أشهر، كما ارتفعت الثقة في سوق الأسهم بأكبر نسبة عالمياً؛ حيث وصلت إلى 67% مقارنة بـ 54% في الاستطلاع السابق.

آسيا

عبر 69% من المستثمرين الآسيويين عن تفاؤلهم بشأن اقتصاد منطقتهم، ما يجعلهم أيضاً ثاني أكثر المستثمرين تفاؤلاً على مستوى العالم. وازدادت كذلك ثقة المستثمرين الآسيويين في سوق الأسهم؛ حيث أبدى 69% منهم تفاؤلاً مقارنة بـ61% قبل ثلاثة أشهر.

70 % يرون التحول التكنولوجي فرصة استثمار مهمة

ينظر 70% من المستثمرين إلى التحول التكنولوجي على أنه فرصة استثمار مهمة خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين يرى 64% منهم أن الأسهم هي وسيلة فعالة لتنويع المحافظ أثناء الانتعاش، بينما يرى 63% منهم أن الاستثمار المستدام يمثل فرصة واعدة.وأعرب نصف المستثمرين عن قلقهم الشديد، في حين أبدى 26% منهم بعض القلق من أن السيولة النقدية ستتأثر في حالة ارتفاع التضخم بشكل مفرط. وصرح 41% منهم عن عزمهم على زيادة استثماراتهم بالأسهم وفق هذا السيناريو، بينما أعرب 31% منهم عن نيتهم في رفع استثماراتهم العقارية.