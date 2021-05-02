شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي المالي» ينقل شركتين إلى شاشة الفئة الثانية.. وثلاثاً إلى «الأولى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلن «سوق دبي المالي» عن نقل ثلاث شركات إلى الفئة الأولى، وشركتين إلى الفئة الثانية، حسب تحديث أصدره السوق بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، يوم أمس الأحد.

وقام السوق بنقل شركة «الخليج للملاحة القابضة» إلى الفئة الثانية لأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نسبة 71% من رأس المال، كما نقلت شركة «أرابتك القابضة» إلى الفئة نفسها بسبب استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركة أكثر من ستة أشهر.

وبحسب التنويه، قام «سوق دبي المالي» بنقل شركة «يونيكاي للأغذية» إلى الفئة الأولى بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 48% من رأس المال، ونقلت شركة «الإمارات للمرطبات» أيضاً إلى الفئة الأولى، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 38% من رأس المال، ونقلت أيضاً شركة «الاستشارات المالية الدولية» إلى الفئة الأولى لبلوغ الخسائر المتراكمة نسبة 18% من رأس المال.

وجاء إجراء نقل الشركات الخمس في سوق دبي، استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع» رقم 13 لسنة 2020، بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، والمادة رقم 3 والبند رقم 3 بخصوص نقل إدراج أسهم الشركات من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة، كما هي بنهاية سنتها المالية.

وبعد حركة النقل بين شاشات الفئات الأولى والثانية، تضم الفئة الثانية في «سوق دبي» 11 شركة مساهمة عامة، محلية وأجنبية، بينها 5 شركات موقوفة عن التداول، وتضم القائمة كلاً من: «ماركة» و«الإثمار» و«الخليج للملاحة» و«الخليجية للاستثمارات» و«دريك آند سكل» و«أرابتك» و«أملاك للتمويل» و«المدينة للتمويل» و«آن ديجيتال» و«دي أكس بي إي» و«الفردوس» القابضة.

وفي عام 2020، نقلت الشركات الموقوفة أسهمها إلى التداول في شاشة مستقلة تحت مسمى «شاشة الفئة الثانية»، وتضم هذه الشاشة أيضاً الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (50%) فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر، علماً بأنه سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.

الخسائر المتراكمة

ويستمر السوق في وضع العلامات المميزة التي توضح نسب الخسائر المتراكمة إلى جانب أسماء الشركات المتضمنة في الشاشتين، على النحو المطبق بشأن الشركات المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المُصدر.

وبلغ عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 20% إلى ما دون 50% من رأس المال والموسومة بالعلامة الصفراء نحو 11 شركة، كما يبلغ عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% وأكثر من رأس المال والموسومة بالعلامة الحمراء نحو 9 شركات.