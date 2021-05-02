وكالة متخصصة في المسرح

أكثر من 22 عاماً على قيام الهيئة العربية للمسرح في الشارقة التي اُعتمدتْ بعد تاريخ ثقافي محترم، وكالة متخصصة في رعاية وتنمية وتطوير المسرح العربي، بقرار من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو) بعد اجتماعات ثنائية بين المنظمة والهيئة، نجم عنها لجنة مشتركة تتابع خطة عمل تتضمن العديد من المحاور المعنية بالمسرح العربي وثقافته وقطاعه الواسع الذي يضم المئات من الفنانين العرب بكل أطيافهم الإبداعية: التأليف، الإخراج، التمثيل، الإدارة، الإعلام، النشر، الترجمة، وغيرها من حقول نشّطتها الهيئة على مدار عقدين من الزمن بكفاءة إدارية وفنية ومهنية.

من أولويات اللجنة المشتركة التي تشكلت من المنظمة والهيئة، يأتي تطوير وتنمية المسرح المدرسي في المقدمة، ومن المعروف أن هذا المسرح المتخصص لقي في الشارقة دعماً مادياً ومعنوياً موصولاً على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وقام على عناصر مسرحية إماراتية مثقفة، ويعتبره الكثير من المسرحيين النواة الأولى للمسرح القابلة للنموّ والمراقبة والعناية الأدبية والثقافية.

كثير من المسرحيين العرب يعوّلون على مسرحيين «نواتين» إن جاز الوصف: مسرح الطفل، والمسرح المدرسي، لا بل يمكن من خلال هذين الفضاءين المسرحيين الأولين متابعة الطفل أو الفتى أو التلميذ المدرسي من بداياته، وقراءة شخصيته بتدرّج وبمهنية متخصصة ومعاينة مادّته الخام، وإمكانية تربيتها مسرحياً وثقافياً وسلوكياً وصولاً بهذه المادة الخام (أي الطفل أو الفتى) إلى مسرح الهواة، ثم التدرّج الثقافي به، وصولاً أخيراً إلى مسرح الاحتراف.

شيء من هذه المتابعة وهذا التدرّج يجري في كرة القدم، وذلك حين تتولى أكاديميات الرياضة معاينة أطفال يلعبون يومياً في ملاعب الأكاديمية، ويوضعون في إطار نظام معاينة دقيق قد يفيد في التوصل إلى لاعب صغير يكون غداً لاعباً نجماً في الملاعب.

المسرح المدرسي ليس مسرحاً سهلاً أو عشوائياً أو تمضية وقت للمعلمين في المدرسة، وللمدرّبين في المسارح، بل هو ثقافة وخبرة والأهم من ذلك المسرح المدرسي رسالة نبيلة إذا تولّاها مسرحي مثقف صاحب روح وطنية أولاً، وأولاً أيضاً صاحب ضمير ثقافي حيّ.

هذه كلمة بسيطة أردت كتابتها في إطار فكرة تنمية وتطوير المسرح المدرسي، ولكن بعد ذلك لا بدّ من الوقوف أمام السؤال الجوهري التالي: هل الهيئة العربية للمسرح جديرة عملياً وثقافياً بأن تُعْتَمد وكالة متخصصة في رعاية وتنمية وتطوير المسرح العربي؟.. الإجابة بلا تردد: نعم وبصوت قوي، وللأسباب التالية:

أولاً: نشرت الهيئة العربية للمسرح في السنوات الماضية حالة مسرحية عربية في عدد من البلدان العربية من موريتانيا إلى مصر، ومن تونس إلى السودان، ومن دول الخليج العربي وإلى مسارح شمال إفريقيا في إطار واسع من العروض والمهرجانات المتخصصة التي حققت فعلاً وحدة المسرح العربي، وعمّقت ثقافته العربية المشتركة.

ثانياً: أوجدت الهيئة في العقدين الماضيين مكتبة مسرحية عربية قائمة على دراسات وبحوث متخصصة وبأقلام مثقفين عرب أعلام ورموز في تخصصاتهم المسرحية.

ثالثاً: مقرّ الهيئة في الشارقة، والشارقة عاصمة المسرح العربي والمسرحيين العرب، والشارقة تعني أيام الشارقة المسرحية، وتعني دراسات وبحوث جائزة النقد المسرحي التي، مرة ثانية، تعزز ثقافة المسرح.

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