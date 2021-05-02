«الاختيار 2».. فوق مستوى المنافسة

هو المسلسل الذي تشاهده وأنت تضع يدك على قلبك وتتمعن في وجوه شخصياته وكأنك تريد أن تحفظ ملامحها وتشبع من رؤيتها؛ لأنك تعلم مسبقاً بأنهم سيرحلون، وتتمنى لو أن كل حلقة تطول وتطول ولو أنهم لا يرحلون، وأن الحقيقة التي تشاهدها وأصبحتَ شاهداً عليها هي مجرد كذبة درامية. «الاختيار٢: رجال الظل» فوق مستوى المنافسة الدرامية، يحلق في منطقة خاصة جداً وعالية لا يمكن أن تجاريه فيها باقي المسلسلات؛ لأنه الحقيقة في صورة، والقصة التي تنتصر على الخيال، والبطولة الوطنية الواقعية التي تفوق أي بطولة درامية.

منذ «الاختيار» بجزئه الأول العام الماضي ونحن ننتظر استكمال سلسلة سيرة الشهداء الأبطال وفضح حقيقة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية والعمليات التي أرادوا بها «اغتيال الدولة» لتصبح مصر في قبضتهم فينسفون التاريخ والمجد والعراقة، من أجل إقامة دولة متطرفة إرهابية «متخلفة».

خفنا أن يأتي الجزء الثاني أقل روعة وإبهاراً، كما يحصل عادة في أغلب المسلسلات التي تبني الجزء الثاني على سمعة ونجاح الأول، لكن هاني سرحان، كتابة، وبيتر ميمي، إخراجاً، كسرا القاعدة وأكملا رحلة الأبطال بجرعات إضافية من التشويق والذكاء في الحبكة الدرامية والحرفة في الصناعة. حافظا على نفس المستوى على الرغم من تعدد الشخصيات التي يضمها هذا الجزء ولكل منها مكانته وحقه من لفت أنظار الجمهور وكسب حبهم وتعاطفهم.

نعرف مسبقاً من سيكون شهيداً وكيف تم اغتياله، وعلى الرغم من ذلك نتمنى ألا يحدث ذلك وألا تأتي تلك الساعة المشؤومة؛ وهذا يدل على مدى قدرة صنّاع المسلسل على جعله حقيقياً ملموساً ومحسوساً، والمهمة هذه ليست سهلة خصوصاً وأنهم يعلمون جيداً أن كل عائلات الشهداء وكل رجال الشرطة والجيش والأمن الوطني يتابعون المسلسل وقد عاشوا ويعيشون تلك الأحداث وأمثالها كل يوم.

مدهش هذا المخرج، كيف اختار كل ممثل متطابق إلى حد كبير مع الشخصية التي يؤديها شكلاً وروحاً. كتب عمر زكريا فؤاد على صفحته على «تويتر» أنه تلقى رسالة من والدة الشهيد النقيب كريم فرحات تتحدث فيها عن ابتسامته الجميلة والتي تتطابق مع ابتسامة ابنها الشهيد واشتهر بها؛ لأنها لم تكن تفارق وجهه حتى لحظة الاستشهاد في مجزرة الواحات 20 أكتوبر 2017، تلك الحادثة التي نترقبها ونخشاها من شدة الألم الذي تحمله، وقد استشهد فيها 4 من هؤلاء الأبطال.

كريم عبد العزيز يتألق بشخصية زكريا يونس، تليق به هذه الأدوار المميزة والقوية. أحمد مكي يخرج من عباءة الكوميديا ليكتب شهادة ميلاد درامية جديدة له، وشخصية يوسف الرفاعي التي يؤديها تعد الأكثر بحثاً على «جوجل»؛ بسبب ما قيل عن تحوّله من ضابط مخلص إلى خائن، وهناك من ينفي هذا التحول بينما طاقم العمل ومخرجه يتكتمون.

لائحة النجوم والأبطال طويلة، إياد نصار أبكانا بدور الشهيد المقدم محمد مبروك، كما بكينا لرحيل الفنان هادي الجيار الذي ارتبط أيضاً برحيل شخصيته رفاعي والد يوسف.

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