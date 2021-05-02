الحاجة إلى المجلات الأدبية

رغم تأييدنا الكامل للتطور والتغيير في المجال الثقافي، من المؤكد أن المجلات الأدبية كانت تقدم أكثر مما تقدمه أي وسيلة إعلامية أخرى اليوم من محتوى ثقافي، فهي نموذج للتفكير النقدي غير التقليدي بما تنشره وبما تقدمه للقراء من خلال أسماء من يكتبون فيها من أدباء ومثقفين. وعندما يتعلق الأمر بالأدب، تتميز المجلات بالخصوصية وبجدية محرريها وتفانيهم في إعدادها وإخراجها بما يليق بوصفها المكان الذي يشعر الجميع فيه بالانتماء إلى مدرسة ثقافية كبرى، والأشبه بمنزل يمنحهم الراحة عند الكتابة ويطلق مخيلاتهم للتعبير بحرية.

ورغم تلك المشاركات التي لا حصر لها على وسائل التواصل الاجتماعي لشعراء ومؤلفين، لكن هذا لا يقارن بحضورهم في المجلات الثقافية المتخصصة التي تمنحهم الصفة الأدبية عن جدارة، وتسهل لهم الطريق نحو الاعتراف بمواهبهم الأدبية عندما ينشرون ضمن مجتمع لا يرضى إلا بمحتوى جيد.

تركز المجلات الأدبية عادةً على الروايات القصيرة والشعر والمقالات ومراجعات الكتب والفن والسينما والمسرح والتصوير الفوتوغرافي وتشجع على تقديم الكتاب الجدد المتميزين من بين أقرانهم، وتسلط الضوء على الكتابة الجيدة بغض النظر عن مؤهلات الكتّاب أو خبرتهم، كما تنشر مقالات ومقابلات وحوارات لكتّاب يرغب القراء في التعرف إليهم خارج حدود الكتب.

تتميز هذه المجلات في أنها لا تنشر سوى الأعمال الأدبية وتتجاهل كل ما لا يتوقعه القراء منها، وتسعى للبقاء ضمن هويتها الأدبية وصفتها كمنزل جامع للأدباء والمثقفين، وصالون يلتقون فيه لبث أفضل مشاعرهم والتعبير عن ذواتهم بما يمكنهم من أوصاف وكلمات.

ويفيد النشر في مجلة أدبية حسنة السمعة الكاتب، حيث يمثل نقطة انطلاق جيدة للدخول إلى عالم الأدب من أوسع أبوابه، والوجود بين نخبة من الكتاب وقراءة أعمالهم التي تسهم في تعزيز ورفع مستوى القراءة لدى الجميع وتلبي احتياجات الأذواق الرفيعة التي تبحث دائماً عن محتوى جيد، خارج نطاق الكتب المنشورة أو غيرها من المواضيع التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي من كل حدب وصوب.

إن المجلات الأدبية أشبه بقطع أثرية رائعة وملهمة، ومجتمع من الشخصيات الفذة والمحتويات المختارة بذوق وعناية وحقل تزدهر فيه المواهب، ويمكن أن نستخلص منها ملخصات لكتب جيدة تشبع رغبات الذين يبحثون عن قراءات سريعة، لكنها مفيدة وثرية، ولذلك يستحق الكتّاب الشباب اليوم فرصة الحضور في تلك المجلات، والتي يجب على المؤسسات الثقافية أن تدعمها بكل قوة.

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