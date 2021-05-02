شكرا لقرائتكم خبر عن استأجرت مركبة فارهة بمستندات لغيرها.. فوقعت في شرّ احتيالها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس طالبة خليجية عاماً و3 أشهر، وتغريمها 30 ألف درهم، لإدانتها بالاحتيال على مكتب تأجير سيارات فارهة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المدانة (33 عاماً)، انتحلت صفة موظفة خليجية، وزورت اتفاق إيجار مركبة فارهة، قيمة ايجارها الشهري 24 ألف درهم. وتوريط المجني عليها بدفعها، على أساس أنها صاحبة بطاقتين قدمتها إلى المكتب، بخلاف الحقيقة، حيث أخفت وجهها بالنقاب، عندما تسلّمت السيارة التي استأجرتها أمام منزلها حتى لا تكشف هويتها.

وأفادت المجي عليها في التحقيقات، بأنها تلقت اتصالاً من الشرطة يطالبها بدفع 30 ألف درهم لمكتب تأجير السيارات، فأخبرت المتصل، بأنها لم تستأجر أي سيارة، فطلب منها الحضور إلى مركز الشرطة، لتفاجأ بأن بطاقتي الهوية ورخصة القيادة اللتين استخدمتهما المدانة يخصانها، حيث تحصلت عليهما المدانة منها عبر برنامج "واتس آب"، لتشتري منها مركبة في وقت سابق، ولم يتم الشراء، لتلاعب المدانة ومحاولة الاحتيال عليها.

وأفاد المبلّغ الذي يعمل في مكتب التأجير، بأن المدانة استأجرت مركبة فارهة من نوع مرسيدس لمدة 3 أشهر، وإيجارها اليومي 1200 درهم، حيث تراكم عليها مبلغ 75 ألف درهم، دفعت منها 45 ألفاً، ووعدت بتسديد الباقي لاحقاً، إلا أنها ماطلت في الدفع، فأخطرها بأنه يتوجب عليها إعادة المركبة إلى المكتب، حتى لا يتراكم عليها مبلغ أكبر، فزودته بعنوان تسليم المركبة، وهناك سلمته سيدة مسنة ادّعت أنها والدتها، مفتاح المركبة.

وفتح بلاغ بمستحقات مكتب الإيجار بالمستدات المستخدمة في استئجار المركبة، فتبين انها تعود إلى أخرى. وتعرفت الشرطة إلى المدانة التي أقرت باستخدام المستندات.