شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء آل نهيان: التطوع يجسد العطاء لـ«إرث زايد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثل استحضاراً لسيرة العطاء للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، بنهج الخير والنماء الذي شمل القريب والبعيد، ومآثره الخالدة التي رسخت مفاهيم العمل والعطاء.

وقالت «إننا وسيراً على نهج الوالد المؤسس واستحضاراً لحبه وحرصه على العطاء والبذل لوطننا الغالي، ندعو وبالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع للتسجيل عبر منصة «متطوعين.إمارات»، للمشاركة ضمن الفرق التطوعية المتعددة التي تبذل جهوداً عظيمة في دعم الجهود خلال الأوقات الراهنة، بما يعزز التلاحم والترابط المجتمعي».

وأضافت إن شعار «كن جزءاً من العطاء» الذي أطلق مسمىً للمبادرة يجسد مفهوم البذل والعطاء والدعوة للتطوع، ويأتي ضمن جهود المؤسسة الداعمة للتطوع والمتمثل في «نعمل نخلص للعمل التطوعي» الذراع التطوعية للمؤسسة، وهو وجه مشرق للعطاء والتنمية، عبر الكثير من المبادرات التي انطلقت لتعزيز التطوع والمشاركة في أنشطته.

ودعت الشيخة ميثاء، المواطنين والمقيمين، كباراً و صغاراً، رجالاً و نساء، من مختلف الأعمار والمهن والتخصصات والمسؤولين والموظفين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، لأن يكونوا جزءاً من العطاء لدولة الإمارات، عبر الانخراط الإيجابي في الفرص التطوعية المتاحة حالياً، واكتساب الخبرة والتجربة الميدانية التي يعكسها مفهوم التطوع. (وام)