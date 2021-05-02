شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتعهد بمواصلة التدريبات البحرية في بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا- (رويترز)

قال وزير الدفاع الفلبيني اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل التدريبات البحرية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من دعوة الصين لوقف الإجراءات التي قالت إنها قد تصعد التوتر.

وبدأ خفر السواحل ومكتب مصائد الأسماك الفلبيني، التدريبات البحرية الشهر الماضي في تعزيز لوجودهما في المنطقة لمواجهة «تهديد» وجود الزوارق الصينية. وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، على الرغم من الحكم الصادر عام 2016 عن محكمة تحكيم في لاهاي بأن مطالبة بكين تتعارض مع القانون الدولي. ويمر عبر بحر الصين الجنوبي ما يقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار من التجارة البحرية سنوياً.

وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا في بيان: «سيستمر تسيير دوريات بحرية في دبليو.بي.إس (بحر الفلبين الغربي) ومجموعة جزر كالايان من قبل خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصائد الأسماك والموارد المائية». و«دبليو بي إس» هو الاسم المحلي لبحر الصين الجنوبي. وأضاف: «لن تتراجع الحكومة عن موقفها».

وتابع قائلاً إن الفلبين «يمكن أن تتعامل بود مع الدول الأخرى، لكن ليس على حساب سيادتنا وحقوقنا السيادية».