شكرا لقرائتكم خبر عن 84.57 % يرون أن استخدام الهاتف النقال أكثر أسباب تشتيت انتباه السائق عن الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أظهر استطلاع للرأي أجرته وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أن 84.57 من المشاركين فيه، رأوا أن استخدام الهاتف النقال أكثر الأسباب التي تشتت انتباه السائق عن الطريق، فيما رأى 8.82% منهم أن الانشغال بالأطفال يشتت الانتباه و5.23% اختاروا تناول الطعام والشراب، فيما اختار 1.38 وضع المواد التجميلية.

وحذرت الوزارة السائقين من خطورة الانشغال بغير الطريق، وحثت على الانتباه لمفاجآت الطريق، موضحة أن الانشغال بغير الطريق، يحدث نتيجة عدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة السير المرور ووقوع الحوادث.

وحثت السائقين على تجنب استخدام الهاتف، لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة، وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وتبلغ مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، أو الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، غرامة المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية.