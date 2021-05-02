شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 132 شخصاً خلال تجمع محظور في بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أوقفت بلجيكا، 132 شخصاً، السبت، خلال تفريقها تجمعاً احتفالياً يناهض القيود الصحية في حديقة في بروكسل، بحسب تقرير رسمي صدر الأحد.

ووقعت حوادث متفرقة، خلال عمليات تفريق المحتشدين التي اتسمت بالقسوة، وسط اللجوء إلى خراطيم المياه، وتدخل عناصر من شرطة الخيّالة.

وتعرّض شخص للإغماء من جرّاء مياه الخراطيم، وأصيب 14 آخرون بجروح طفيفة، من بينهم واحد أصيب برفسة حصان. ونقل ثلاثة من عناصر الشرطة إلى المستشفى، وأصيب 10 بجروح طفيفة. وأوضحت الشرطة أنّ خمسة من الموقوفين أودعوا الحجز.

ودعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى التجمّع الهادف إلى الاحتجاج على القيود المفروضة، في سياق مكافحة تفشي الوباء. وراوح عدد المشاركين بين ألف وألفين.

وكان نحو 600 عنصر من شرطة مكافحة الشغب استعدوا مسبقاً، السبت، لعمليات التفريق، مجهزين بخراطيم مياه، تساندهم مجموعة من الخيالة. وتوزعوا على المواقع في محيط الحديقة قبل وصول المحتجين. وكان رئيس الوزراء الكسندر دي كرو طالب، الجمعة، بعدم المشاركة في هذا التجمع المحظور.