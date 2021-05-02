شكرا لقرائتكم خبر عن بورصتا السعودية وقطر تتراجع بأولى جلسات شهر مايو.. وارتفاع بورصتى الإمارات والكويت ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.51% خاسرًا 53.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 10365.51 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.05% خاسراً 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10906.17 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية والكويت ومسقط وتعطلت بورصة البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.51% خاسرًا 53.47 نقطة ليغلق عند مستوى 10365.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.21% خاسرًا 534.16 نقطة ليغلق عند مستوى 23674.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 321.02 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.06%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.67%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والنقل بنسبة 0.25%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والمرافق العامة بنسبة 0.18%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.65%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة الأغذية بنسبة 2.34%، 2.21%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2%.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سيرا" بنسبة 7.72%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 5.41%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.98%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 4.92%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 3.67%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 3.58%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 619.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.71% رابحًا 18.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2624.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.5 مليون سهم محققة ما قيمته 87.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1397 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وقفز 18 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.88%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 10.71%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 24.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.94%.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.5% رابحًا 30.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6076.844 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار درهم عند مستوى 884.981 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 122.5 مليون سهم بقيمة 929.4 مليون درهم عبر تنفيذ 1260 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.42%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم " شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.83%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 1.47%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 1.43%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 341.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحًا 50.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحًا 47.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6670.78 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.12% رابحًا 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5184.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحًا 34.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5337.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 518.1 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، يليه قطاعي الطاقة والخدمات المالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.33%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.87%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.05% خاسراً 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10906.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.5 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون ريال عبر تنفيذ 6259 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.730% رابحًا 27.272 نقطة ليغلق عند مستوى 3788.277 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال عبر تنفيذ 1118 صفقة لعدد 50 سهمًا.

وارتفع 19 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 6.81%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 5.21%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 4.49%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 1.43%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 1.37%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.12%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 433.2 ألف ريال عماني.