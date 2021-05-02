شكرا لقرائتكم خبر عن أين يذهب شاغلو الوظائف القيادية بعد انتهاء خدمتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مصير أصحاب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة فى حال انتهاء فترة شغلهم للوظيفة والمواقع الوظيفية التي ينقلون إليها.

قسم القانون الوظائف القيادية إلى 4 أقسام، أولا وظائف قيادية من المستوى الوظيفي الممتاز، وثانيا وظائف قيادية من المستوى العالي، ثالثا وظائف قيادية من مستوى مدير عام، رابعا وظائف الإدارة الإشرافية.

حدد القانون أنه في حال انتهاء فترة شغل الوظيفة القيادية من المستوى الممتاز يتم تعيين الموظف ونقله كاستشاري قطاع.

حدد قانون الخدمة المدنية انه في حال انتهاء شغله للوظيفة يتم تعينه كاستشاري إدارة مركزية

حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 انه في حالك نهاية شغل الموظف بهذا المستوى يتم نقله للعمل كاستشاري أدارة عامة

حدد القانون انه في تلك الحالة يتم نقله في وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي أ.