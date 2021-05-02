شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تعيد الخدمات لآلاف القرى المحرومة في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ عشرات المشروعات الكبيرة ضمن مبادرة حياة كريمة ، خاصة تطوير القرى المصرية وتوفير الخدمات لملايين المحرومين من الخدمات في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر.

وحول تنفيذ المبادرة كشف المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى لشركة المساهمة العامة العبد، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه يجرى تنفيذ مشروعات بحوالي 2.5 مليار جنيه خاصة في الصعيد، لافتا إلى أن من أبرز مزايا مبادرة حياة كريمة، أنها مفيدة للناس فى القرى التى كانت تعانى لسنوات، حيث ستوفر لهم المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مياه نظيفة وصرفا ومرافق وكهرباء وطرقا ووحدات صحية ومدارس وبنية أساسية وكل الخدمات أيضا وكانت القرى محرومة منها.

وأضاف المهندس سعيد فتوح لـ" الخليج 365": إننا نعمل فى العديد من المشروعات فى محافظات الصعيد بداية من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان بتكاليف تصل لحوالى 2.4 مليار جنيه، بجانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبناء مشروعات إسكان في الحى السادس حيث يتم تنفيذ 36 عمارة في الحى السادس بتكلفة 550 مليون حيث من المنتظر تسليمها خلال شهرين ، موضحا ان ما يتم في العاصمة الإدارية هو بناء مصر جديدة بدون مبالغة واي احد يشكك في المشروع يمكن الرد عليه بزيارة واحدة للمشروعات وقتها قطعا سيجد ان ما يحدث فيها شيء مذهل لغاية وسيغير رايه فورا.

أشار سعيد فتوح أن معدلات تنفيذ أعمال البنية الأساسية تسير وفق الجدول الزمنى المخطط لها بحيث يتم الانتهاء منها تزامنا مع نقل العاملين لعمل الفعلة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا أن شركته على سبيل المثال تقوم بتنفيذ 42% من تلك الأعمال وباقى الأعمال تقوم به شركات شقيقة ،وفق البروتوكول الموقع بين القابضة للتشييد والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة