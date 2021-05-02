شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع المتعددة» يحقق رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد «مركز دبي للسلع المتعددة» تسجيل أكثر من 216 شركة جديدة في المنطقة الحرّة خلال شهر إبريل/ نيسان 2021، محققاً خلاله أعلى رقم منذ سبع سنوات. كما حققت المنطقة الحرّة في الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء لها منذ سبع سنوات.

على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي، استمر «مركز دبي للسلع المتعددة» في جذب مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى دبي للاستفادة من مرافق عالمية المستوى وخدمات دعم الأعمال، التي تبرز القيمة المضافة للشركات الأعضاء.

يتمثل أساس هذا النمو القوي بالزخم الناتج عن المبادرات الجديدة، مثل مركز الكاكاو المنتظر التابع للمركز بجانب مركز الأصول المشفّرة، والذي يعمل على توسيع منظومة التجارة لدى «مركز دبي للسلع المتعددة».

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»: «لقد أدى الوباء العالمي إلى قيام الشركات في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم مكانتها ووضعها لضمان وصولها إلى المستويات الصحيحة من الدعم والمرافق الرائدة والخدمات من الدرجة الأولى. يواصل مجتمعنا الذي يضم أكثر من 18000 شركة نموه بمعدلات قياسية لأننا نقوم بدعم الشركات الأعضاء لدينا وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ويظهر هذا الشهر القياسي بالفعل مرونة اقتصاد دبي والالتزام الذي يحمله مركز دبي للسلع المتعددة تجاه الشركات الأعضاء فيه».

ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي بعد انضمام 205 شركات إلى المنطقة الحرّة خلال شهر سبتمبر 2020. وقد تم اختيار «مركز دبي للسلع المتعددة» خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كأفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة «إف دي آي» الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز وذلك للسنة السادسة عى التوالي.