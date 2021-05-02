شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن تسيير رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى اليونان، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر على المقيمين في الدولة، لتوفير فرص وتجارب سفر مميزة للسكان خلال موسم الصيف، والفترات التي تليه.

وستُسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة أثينا، يومي الاثنين والجمعة، اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران، بدلاً من رحلة أسبوعية واحدة يوم الجمعة؛ إضافة إلى رحلتين أسبوعياً إلى مدينة سالونيك، يومي الخميس والأحد، اعتباراً من شهر يوليو، بدلاً من رحلة واحدة كل خميس. وتبدأ أسعار التذاكر من 199 درهماً إماراتي.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات زيارة اليونان من دون التقيّد بإجراءات الحجر الصحي، اعتباراً من 19 إبريل/ نيسان، بشرط تقديم نتيجة فحص سلبية لاختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من تاريخ وصولهم للوجهة؛ أو إبراز شهادة تطعيم صادرة باللغة الإنجليزية عن إحدى الهيئات الصحية العامة، والتي تتضمن الاسم الكامل للمسافر، ونوع اللقاح، وعدد الجرعات، وتواريخها، مع ضرورة إكمال التطعيم قبل 14 يوماً على الأقل من الوصول إلى اليونان.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «تواصل «ويز إير أبوظبي» التزامها بتوفير تجارب ورحلات سفر آمنة ومميزة ومريحة بأسعار مقبولة، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر أمام سكان الإمارات الراغبين في السفر إلى اليونان، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. وإضافة إلى التجارب التاريخية والثقافية المذهلة التي توفرها مدينتا أثينا وسالونيك، نتطلع اليوم لإتاحة المجال أمام المسافرين لمشاهدة جميع المعالم المميزة في اليونان».