شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الروسي يرتفع 2% في إبريل عقب اتفاق «أوبك+» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 2% إلى 10.46 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان من 10.25 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار، حسب بيانات وزارة الطاقة الروسية.

ويأتي هذا الارتفاع بموجب اتفاق مجموعة «أوبك+» لكبار منتجي النفط في مارس/ آذار، يسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يومياً من أول إبريل/ نيسان إلى 9.379 مليون برميل يومياً، دون حساب مكثفات الغاز. وبلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز 42.81 مليون طن في إبريل/ نيسان، مقارنة مع 43.34 مليون طن في مارس/ آذار.

ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده. وتنتج روسيا عادة بين 700 و800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف. وقالت «إنترفاكس» إن صادرات النفط الخام الروسية تراجعت 20.5 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من 66.65 مليون طن قبل عام.

وكانت أوبك+، وهي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في مايو/ أيار. وارتفع إنتاج «أوبك» النفطي في إبريل/ نيسان، إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي الأعضاء في إطار الاتفاق مع الحلفاء، ما يعطي مؤشراً جديداً على تعافي صادرات طهران في 2021.

(رويترز)