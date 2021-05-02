شكرا لقرائتكم خبر عن وارين بافيت: بيركشاير تستفيد من قوة لم تكن متوقعة للاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وارين بافيت إن شركته بيركشاير هاثاواي تلقى دعماً من أداء الاقتصادي الأمريكي الذي فاق التوقعات في بداية جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن حماسة المستثمرين تجعل من الصعب استغلال السيولة.

وأضاف في الاجتماع السنوي للشركة السبت، إن الاقتصاد «نهض على نحو فعال واستثنائي»؛ بفضل التحفيز النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي والتحفيز المالي من الكونجرس الأمريكي.

وقال بافيت: «أنجز ذلك المهمة.. 85% من الاقتصاد يعمل حالياً بأقصى سرعة».

وشكا من أن توافد ما يسمى بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والمستثمرين قليلي الخبرة على أمل تحقيق مكاسب سريعة جعل السوق تبدو كنادٍ للقمار، مما أوجد صعوبة لدى بيركشاير لاستغلال السيولة الضخمة لديها والبالغة 145.4 مليار دولار.

لكن بافيت (90 عاماً) حافظ على تفاؤله حيال مستقبل الشركة التي يديرها منذ 1965، حتى بعد رحيله.

وقال: «رأينا أموراً غريبة تحدث في العالم في الأشهر الـ15 الأخيرة. عزز هذا رغبتنا في تصور كل ما يمكن عمله؛ لضمان أن تظل بيركشاير بعد 50 أو 100 عام من الآن، نفس الكيان الذي هي عليه حالياً». عُقد الاجتماع السنوي في لوس أنجليس؛ حيث انضم بافيت إلى نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر (97 عاماً) في الإجابة عن أسئلة المساهمين لأكثر من ثلاث ساعات.

جاء اجتماع السبت بعدما أعلنت بيركشاير ارتفاع أرباح التشغيل للربع الأول من عام 20% إلى نحو سبعة مليارات دولار، بينما بلغ صافي الربح شاملاً الاستثمارات 11.7 مليار دولار.

(رويترز)