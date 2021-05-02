حضر محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تخريج الدفعة الأولى من «برنامج الاتصال الرقمي الحكومي» الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وتضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية التي عقدت عن بُعد، واستهدف مسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين في شتى مجالات الاتصال الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد القرقاوي، في كلمته للخريجين، أن تطوير منظومة الاتصال والإعلام الحكومي، وتعزيز مهارات القائمين على تنفيذ مبادراته في حكومة الإمارات، ركيزة أساسية من ركائز تقدم الدولة، لأنهم يمثلون صورة الإمارات وهويتها، وهم رواة لقصص نجاحها.

وأضاف «مواكبة التوجهات والتطورات الرقمية في الاتصال والإعلام تعزز مكانة الإمارات عالمياً، وتطور قدراتنا على الاستجابة للتحديات والتعامل معها بكفاءة عالية، وتحقق رؤية قيادتنا بأن نكون صانعي الأحداث، ونستعد للمستقبل بأفكار جديدة توظف التكنولوجيا الحديثة في تواصلنا مع العالم».

وأشاد بخريجي الدفعة الأولى من البرنامج الذي ضم 40 مسؤولاً من الجهات الاتحادية، وهدف عبر محاوره إلى الارتقاء بالكوادر الاتصالية في الحكومة الاتحادية بشكل عام، ومواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال بصورة خاصة، حيث يقوم البرنامج على أسلوب متطور يدمج بين النظري والعملي، بفعالية، والجمع بين الجلسات التدريبية والنقاشات والتنفيذ العملي للمشاريع، لتعزيز قدرة المشاركين على فهم المحاور المطروحة، ووضع الآليات لتطبيقها عملياً، وبما يلبي الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وأولويات الاتصال.

ويأتي البرنامج، ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي الهادفة إلى تمكين المختصين في الاتصال، حيث تكمن أهميته في دعم المهارات والخبرات للمتخصصين في الاتصال، وتزويدهم بالمستجدات والتوجهات الحديثة للاتصال الرقمي، وبما يمكنهم من رسم حضور حكومي فعال على مختلف قنوات الاتصال.

وصمّم البرنامج، الذي شهد مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين ومحاضرين، من مؤسسات أكاديمية رفيعة، بما يراعي التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، خلال المرحلة الماضية، وما نتج عنها من متغيرات تتطلب تطوير سياسات اتصال تتناسب مع الواقع الجديد، وترفع جاهزية برامج الاتصال، ضمن منظومة العمل الحكومي على النحو الذي يضمن صياغة رسائل واضحة، تعكس أهداف الجهات الاتحادية، وتبرز نهجها للتعامل مع المرحلة القادمة.

وتناول البرنامج محاور عملية الاتصال الرقمي بصورة متكاملة، بدءاً بالتخطيط الاستراتيجي، وبالتركيز على العناصر اللازمة لتطوير الاستراتيجية الرقمية للجهات الاتحادية، وكيفية صياغة خطط العمل الكفيلة بتحقيقها على النحو الأمثل. كما قدم ورشاً في إنتاج المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية، والتعريف بالأنواع المختلفة للمحتوى والوسائط المناسبة، فضلاً عن النشر والمشاركة، وتحليل البيانات على المنصات الرقمية، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل قادرة على تحقيق النجاح وصياغة الأهداف على النحو الأمثل، على أن يعد المشاركون فيه مع ختامه «المشروع النهائي» أو دراسة حالة تتضمن كل المعلومات التي اكتسبوها خلال البرنامج. (وام)