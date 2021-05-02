شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تكرّم سعيد الطاير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، درعاً تكريمية من جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة 2020، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، تثميناً لدعم الهيئة للجائزة، بوصفها الراعي الاستراتيجي.

واستقبل الطاير في مركز الهيئة الرئيسي، وفداً رفيعاً من الجائزة، برئاسة أمينة الدبوس، المديرة التنفيذية، وبحضور زينب موسى، منسقة العلاقات العامة.

وأكد الطاير، حرص الهيئة على دعم مسيرة الابتكار، وإبراز القدرات المتميزة لأبناء الإمارات، وترسيخ توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والنشء الجديد، عبر الإبداع والابتكار. وأضاف «تسعدنا رعاية الجائزة التي أثبتت على مدار السنوات دورها الفعال في إلهام الجيل الجديد على تقديم أفكار إبداعية، وتوسيع مداركهم وخيالهم الذهني والفكري. ولا تدخر الهيئة جهداً لدعم المبدعين والمبتكرين وتولي اهتماماً خاصاً بالمواهب ورعايتها، بما يسهم في تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة».

فيما قالت أمينة الدبوس «يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لهيئة كهرباء ومياه دبي، لدعمها المجتمع المحلي بصفة عامة، وجائزة الشيخة لطيفة، بصفة خاصة في كل مواسمها ودوراتها على مدار عقدين، وكانت حافلة بالبرامج والأنشطة والفعاليات الداعمة لإبداعات الطفولة وإطلاق ملكات التميز والمهارات الفكرية والذهنية وتنمية الهوايات والابتكار، وصولاً لأعلى مراتب الذكاء الاصطناعي. لقد كانت الهيئة السند والدعم لنشاطاتنا وبرامجنا، ونحن على يقين بأننا لا نستطيع أن نحلّق في فضاءات الإبداع والتميز بمفردنا، ولكن بأجنحة السواعد الخضراء الداعمة والمعززة لمسيرتنا. ولذلك حرصنا اليوم على تكريم الهيئة في لمسة وفاء لجهودها المخلصة».