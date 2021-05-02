شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يواجه المزيد من الاتهامات بخصوص نفقات تجديد شقته ورعاية ابنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المزيد من الاتهامات المتعلقة بإنفاقه على تجديد شقته ورعاية ابنه الرضيع، وهي اتهامات وصفها وزير الخارجية بثرثرة لا أساس لها.

وقال جونسون مراراً إنه تحمّل تكاليف تجديد شقته في داوننج ستريت، لكن اللجنة الانتخابية تقول إن لديها ما يدعو للاشتباه بارتكاب مخالفة في تمويل هذه التجديدات.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن التكلفة الإجمالية لأعمال التجديد بلغت حوالي 200 ألف جنيه إسترليني (276 ألف دولار)، وأن أحد المتبرعين لحزب المحافظين سّدد واحدة من الفواتير مباشرة، وهو تبرع كان يجب إبلاغ سلطات الضرائب به.

وأضافت أن أحد المتبرعين للحزب طُلب منه دفع المال من أجل إحضار مربية لويلفريد ابن جونسون من خطيبته كاري سيموندز.

ولم يتطرق مكتب جونسون في داوننج ستريت إلى تكاليف التجديدات، لكنه قال في بيان: "يدفع رئيس الوزراء كل تكاليف رعاية ابنه"، ورفض حزب المحافظين التعليق على التقرير.

كما أحجم وزير الخارجية دومينيك راب عن الرد مباشرة على سؤال بخصوص من دفع ثمن أعمال تجديد الشقة في البداية، وقال إنه "ليست لديه فكرة" عما إذا كان قد طُلب من أحد المتبرعين تحمّل تكاليف رعاية ابن جونسون.

وفيما يتعلق برعاية ويلفريد، قال راب لقناة سكاي تي.في، إن هذا الحديث مثال على "القيل والقال"، وأشار إلى أن جونسون كان "واضحاً وضوح الشمس" بخصوص مسألة الإنفاق على تجديد الشقة.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي تراجع شعبية جونسون قبل الانتخابات المحلية التي ستجري يوم الخميس في معظم أنحاء بريطانيا.