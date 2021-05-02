شكرا لقرائتكم خبر عن حزب ماكرون يتحالف مع المحافظين لخوض الانتخابات المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الأحد، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي ليمين الوسط شكّل تحالفاً مع حزب الجمهوريين المحافظ، لخوض انتخابات محلية مقررة في يونيو/ حزيران، بمنطقة بروفانس ألب-كوت-دازور الجنوبية.

وقال كاستكس لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، إن رينو موزيلييه مرشح حزب الجمهوريين ورئيس المجلس الإقليمي اقترح تشكيل هذا التحالف، وإن حزب ماكرون ردّ بطريقة «إيجابية للغاية».

ويظهر التحالف، الذي يأتي بعد عام من هزيمة حزب «الجمهورية إلى الأمام»، بزعامة ماكرون في انتخابات بلدية، اعترافاً في أوساط الحزب الحاكم، بأنه أضعف وأقل شعبية من أن يحقق الفوز في بعض المناطق بمفرده.

وهكذا ستخوض وزيرة الدولة صوفي كلوزيل، مرشحة حزب ماكرون في المنطقة، الانتخابات على نفس البطاقة بقيادة رينو موزيلييه.

ويواجه حزب موزيلييه حزب «التجمع الوطني» اليميني الذي حصل على 45 % من الأصوات في الانتخابات المحلية السابقة عام 2015. لكن بعض المحافظين غير راضين عن هذا التحالف؛ إذ إن ماكرون، أضعف حزبهم على نحو ممنهج منذ توليه السلطة في العام 2017 من خلال استقطاب أعضائه لشغل مناصب في الحكومة.

وستُجرى أولى جولات الانتخابات الإقليمية يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل، وستكون الجولة الثانية يوم 27 من الشهر نفسه