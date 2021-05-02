شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري في تشاد يرفع حظر التجول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - أ ف ب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ 12 يوماً على إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، بحسب مرسوم صادر عن المتحدث باسم الجيش.

وورد في المرسوم الذي وقعه الجنرال برمندو أغونا: "بعد تقييم الإجراءات التي اتخذها في البداية المجلس العسكري الانتقالي في جميع أنحاء التراب الوطني وتقييم الوضع الأمني، تمّ (الأحد) رفع حظر التجول الذي فرض في 20 نيسان/أبريل 2021".

وكان حظر التجول الذي فرِض بدايةً من الساعة 18,00 إلى 05,00، قد خفف لاحقاً ليصير بين الساعة 20,00 و05,00.

ومنذ وفاة إدريس ديبي، أمسك نجله محمّد عملياً بجميع السلطات، ومحاطاً بـ14 جنرالاً، جميعهم كانوا موالين لوالده، أقدم على حلّ الجمعية الوطنية والحكومة، وتولى مهام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات العسكرية.

وفي 27 نيسان/أبريل، خلّفت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري بدعوة من المعارضة والمجتمع المدني للتنديد بـ"انقلاب على المؤسسات"، ستة قتلى في نجامينا والجنوب، بحسب السلطات، وتسعة بحسب تقرير منظمة غير حكومية محلية، كما أوقف أكثر من 650 شخصاً خلال هذه الاحتجاجات المحظورة، والتي تعرضت لقمع شديد.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل، يتواجه الجيش في معارك مع "جبهة التغيير والوفاق في تشاد"، وبحسب السلطات، فقد قتِل إدريس ديبي أثناء زيارته إلى الجبهة، وكان قد أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة للتو.

وأعلن الجيش التشادي الجمعة قتل "مئات المتمردين" في يومين من المعارك غرب البلاد، وكان قد أعلن في 19 نيسان/أبريل أنه قتل 300 متمرد، كما تمّ القبض على 246 آخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة في نجامينا، وفقاً للسلطات القضائية.