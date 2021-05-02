شكرا لقرائتكم خبر عن بوردو يُنعش آماله في البقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرمل بوردو ضيفه رين، وأنعش آماله في البقاء عندما تغلب عليه 1-0، الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وتلقى رين ضربة موجعة في الدقيقة الثامنة بطرد لاعب وسطه ستيفن نزونزي بسبب تدخل قوي على المهاجم الواعد سيكو مارا (18 عاماً). واستغل بوردو النقص العددي بعد ثلاث دقائق وسجل هدفه الوحيد عبر مارا بالذات، مفتتحاً باكورة أهدافه مع الفريق في أول مباراة له أساسياً في التشكيلة.

ووضع بوردو حداً لخمس هزائم متتالية، محققاً فوزه الحادي عشر هذا الموسم، فارتقى إلى المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة معززاً حظوظه في البقاء، وألحق الخسارة الأولى برين بعد ثلاثة انتصارات متتالية وحرمه من الاقتراب أكثر من المركزين المؤهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم المقبل.

وفشل رين في استغلال تعثر مرسيليا أمام ضيفه ستراسبورج 1-1 الجمعة، في افتتاح المرحلة، وخسارة لنس أمام مضيفه باريس سان جرمان 1-2، السبت، وبالتالي انتزع المركز الخامس منهما. وتجمد رصيد رين عند 54 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف لنس ومرسيليا.

