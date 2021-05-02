المركز الوطني للمنشآت العائلية يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ دراستين قبل نهاية 2021

المناطق - واس

وقع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون، لعمل دراستين متخصصتين بقطاع المنشآت العائلية في المملكة، وذلك ضمن جهود المركز لدعم القطاع، عبر الحصول على معرفة أعمق عن التحديات التي تحيط بمنشآته، وسيتم الانتهاء من الدراستين قبل نهاية العام الجاري2021م.

وتشمل الدراسة الأولى التي سينفذها المركز الوطني للمنشآت العائلية “مصادر النزاعات وإدارتها في المنشآت العائلية السعودية”، بما يتضمن أسباب تلك النزاعات وأنواعها، والآليات الحالية التي يتم بموجبها حل تلك النزاعات بين الملاك بمختلف أجيالهم، ومدى نجاعة الآليات الحالية بالنسبة لإجمالي النزاعات الحاصلة في القطاع، وكذلك دور الحوكمة والتشريعات الحكومية في حل خلافات مجالس الإدارة في المنشآت العائلية.

وتأتي الدراسة الثانية بعنوان “التخطيط لتعاقب الأجيال في المنشآت العائلية بالمملكة”، ودور الميثاق العائلي في هذا الشأن، وآليات انتقال الإدارة عبر الأجيال المتعاقبة، والإشكاليات المرافقة لعمليات انتقال الملكية بين الأجيال وتأثيرها على استدامة المنشآت العائلية وتطور أعمالها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال بن عجلان العجلان أن الدراستين ستدعمان قطاع المنشآت العائلية بمعلومات محدثة حول واقع القطاع، والنزاعات الحاصلة فيه بين ملاك المنشآت وكذلك انعكاس هذه الخلافات على استمرارية منشآتهم، وبالتالي سيساعدنا في وضع الحلول المناسبة للتخفيف من آثار تلك الخلافات والحد منها.

وبين أنَّ الدراستين تأتيان ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، حيث إنَّ المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63% من عدد المنشآت الخاصة، وتسهم بـ66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص.

يذكر أنَّ المركز الوطني للمنشآت العائلية يعمل على عدد من المبادرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق استدامة تلك المنشآت واستمرار دورها في الاقتصاد السعودي.