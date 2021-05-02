شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي إيدج ترسم لوحة فنية في حملتها الاعلانية تجمع بين مشروعاتها وروعة معالم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار البحث عن الجديد والخروج عن الشكل التقليدي، وطرح افكار خارج الصندوق، اعدت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، حملة اعلانية خلال شهر رمضان، للترويج لمشروعاتها ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المنتشرة في كافة المدن الجديدة والساحل الشمالي.

على أنغام موسيقى راقية وكلمات منتقاة أدى عدد من الأطفال اغنية الاعلان بشكل يثير الاعجاب سواء لكلمات الاغنية او خلفيتها التي تصحب المشاهد في جولة بين مشروعات سيتى إيدج، الشركة التي تم إنشاءها لتكون ذراعًا تسويقية وتطويرية للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الحملة الإعلانية لم تكتفى بعرض مشروعات سيتي إيدج وحسب، بل ايضا اتاحت فرصة خلال دقائق الاعلان لرسم لوحة فنية عن معالم القاهرة الكبرى سواء المعالم القديمة مثل الاهرامات والنيل الخالد، او الجديدة مثل ممشى اهل مصر الذي تدير تسويقه تعمل سيتى إيدج كممثل للمالك.

وتشير رسالة الإعلان، الذي تم اطلاقه خلال شهر رمضان المبارك، الى سرعة إنجاز المشروعات التابعة لسيتي إيدج - طبقا لخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تسعى الى زيادة الرقعة العمرانية الى 14% - بهدف تقديمها كهدية للأجيال القادمة من خلال تطبيق فكر جديد يظهر في المشروعات المختلفة ذات التصميم الفريد، مثل المقصد بالعاصمة الادارية الجديدة، وابراج العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة اسوان الجديدة وايتابا بالشيخ زايد.