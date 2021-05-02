شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجين" تتحول للربحية وتُسجل 60 مليون ريال بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اللجين القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 60.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 46.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 60.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 46 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية خلال الربع الأول من 2021 إلى تحقيق إحدى الشركات التابعة وهي الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق. (حيث تمتلك شركة اللجين القابضة نسبة 57,4% في أسهم شركة ناتبت).

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 207.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 191.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة حصة اللجين من صافي أرباح الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بمقدار 19.76 مليون ريال (حيث تمتلك شركة اللجين القابضة نسبة 57,4% في أسهم شركة ناتبت)، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة بمقدار 12.76 مليون خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.