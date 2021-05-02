شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ثوب الأصيل" تتراجع 20% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 20.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 19.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 21.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض بهامش الربح نتيجة زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية منخفضة، بالإضافة إلى زيادة قيمة مخصص خسائر الائتمان حسب السياسات المعتمدة.

وارتفعت المبيعات إلى 138.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 117.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 82.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى نمو المبيعات بمعدل 10.50%، وذلك نتيجة توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية، مما كان له الأثر في زيادة صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق.